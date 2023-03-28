Как бороться с аллергическим ринитом?

Вот что рекомендует врач-оториноларинголог высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук Алексей Перминов.

Причины задолженности носа

Среди причин заложенности носа одной из значимых причин является аллергический ринит. В типичной ситуации можно заподозрить наличие аллергии самостоятельно – это факт заложенности носа и выделений из носа каждый раз при контакте с котом или другим животным (человек приходит в гости в дом, где живет кот, и начинает чихать, сморкаться, у него краснеют глаза и т.д). Либо каждый раз весной появляются характерные симптомы в виде зуда в носу и чихания, слезотечения, снижения обоняния и заложенности носа, которые сохраняются несколько недель-месяцев и повторяются примерно в одно и то же время года.

Однако такие типичные проявления встречаются далеко не всегда. Например, даже сезонный (на цветение растений) аллергический ринит может протекать под «маской» обычного ОРЗ, в том числе с подъемом температуры.

Для того, чтобы подтвердить/исключить аллергию обязателен осмотр оториноларинголога. Дело в том, что особенностью заболеваний уха, горла и носа являются внешне схожие проявления – нос или заложен (плохо дышит), или течет (есть какое-то отделяемое), или болит. И точно такие же проявления могут иметь и другие заболевания (хронический синусит, вазомоторный ринит, аденоиды и др.).

Аллергический ринит

Помимо этого, сам по себе аллергический ринит может приводить к развитию других заболеваний (полипозный синусит, например) и быть непосредственной причиной развития зависимости от сосудосуживающих капель. Тактика диагностики и лечения определяется индивидуально после осмотра. Во время приема может возникнуть необходимость осмотра при помощи видеокамеры (телеэндоскопия) для исключения других причин затруднения дыхания носом. При необходимости могут понадобится рентгенологические исследования, анализы на уровень специфического иммуноглобулина Е (аллергопанель) и др.

Отдельно стоит напомнить, что применение любых сосудосуживающих капель более 7 дней противопоказана, в том числе, входящих в комбинированные препараты. Это ведет к формированию зависимости от капель, изменению слизистой носа. Данные изменения могут требовать в дальнейшем хирургического лечения. Заменять один сосудосуживающий препарат на другой нет смысла, зависимость развивается на эффект, а не на конкретный препарат.

Рекомендации по ограничению контакта с аллергеном стоит начинать выполнять только при подтверждении аллергии или подозрения на нее у врача. Профилактического значения данные рекомендации не имеют. То есть, их выполнение у здорового ребенка или взрослого не исключает развития аллергического ринита.

Рекомендации по видам аллергенов

Пыльцевые аллергены

Душ принимать вечером (смывать пыльцу);

в машине во время цветения ездить с закрытыми окнами. Смена салонного фильтра после окончания сезона цветения (через 3 недели, не раньше);

выезжать на отпуска за пределы региона, где растут растения, вызывающие аллергию;

больше находиться в помещении во время сезона цветения растений;

закрывать окна в квартире днем и открывать их только на ночь, когда снижается

содержание пыльцы в воздухе;

содержание пыльцы в воздухе; носить медицинскую маску и защитные очки;

закрывать окна в автомобиле и использовать защитный фильтр кондиционера во

время езды за городом;

время езды за городом; ведение дневника появления назальных и глазных симптомов;

применение программ для смартфонов для мониторинга состояния пыления («погода яндекс» или «гисметео»);

постараться уехать из постоянного места жительства в другую климатическую зону

(например, взять отпуск) на время сезона цветения причинных растений;

(например, взять отпуск) на время сезона цветения причинных растений; исключить употребление в пищу продуктов, обладающих свойствами перекрестной

реактивности;

реактивности; не принимать фитопрепараты, не применять растительные косметические средства

(мыло, шампуни, кремы, бальзамы);

(мыло, шампуни, кремы, бальзамы); промывать полость носа теплым изотоническим раствором – аква-марис устройство.

Аллергены домашней пыли

заменить пуховые и перьевые подушки и матрасы, а также шерстяные одеяла на

синтетические (синтепон), стирать их каждую неделю при температуре не ниже 60°,

менять ежегодно;

синтетические (синтепон), стирать их каждую неделю при температуре не ниже 60°, менять ежегодно; постельные принадлежности и шторы вымораживать на улице или проветривать на

ярком солнце, так как клещи чувствительны к действию холода и ультрафиолетовых

лучей;

ярком солнце, так как клещи чувствительны к действию холода и ультрафиолетовых лучей; использовать защитные чехлы для постельного белья;

избавиться от ковров, плотных занавесок, мягких игрушек (особенно в спальне);

удалить из комнаты, где больной спит или проводит большую часть времени, ковры,

мягкие игрушки, шкафы для хранения книг и одежды, гардины из толстого полотна,

телевизор, компьютер (вокруг них концентрация пыли значительно повышается);

мягкие игрушки, шкафы для хранения книг и одежды, гардины из толстого полотна, телевизор, компьютер (вокруг них концентрация пыли значительно повышается); заменить ковровые покрытия на легко моющийся линолеум, плитку или деревянные

покрытия;

покрытия; делать влажную уборку не реже двух раз в неделю, уделяя особое внимание уборке

мебели, обитой тканями; использовать моющие пылесосы с одноразовыми пакетами и

фильтрами (НЕРА) или пылесосы с резервуаром для воды;

мебели, обитой тканями; использовать моющие пылесосы с одноразовыми пакетами и фильтрами (НЕРА) или пылесосы с резервуаром для воды; проводить уборку в отсутствие больного;

установить в квартире кондиционер или воздушный фильтр;

поддерживать в квартире влажность не выше 50%, так как это уменьшает

интенсивность размножения клещей домашней пыли.

Аллергены домашних животных

по возможности избавиться от домашних животных (в хорошие руки!), не заводить новых;

полностью исключить нахождение животных спальне;

регулярно мыть животных;

не посещать цирк, зоопарк и дома, где есть животные;

не пользоваться одеждой из шерсти, меха животных

Помните, что своевременное обращение к врачу-оториноларингологу позволяет избежать серьезных последствий для здоровья.