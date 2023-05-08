Какие действия снизят вероятность отказа в «шенгене» и как тур в Европу может стать гарантией получения хотя бы однократной визы? Ответы на эти вопросы даёт агентство «Минск-Новости».

— Мы не можем обещать, что спустя несколько недель к вам приедет паспорт с многоразовым «шенгеном», — пояснили в одном из визовых центров столицы. — От чего зависит срок действия визы — неизвестно. Мы лишь можем это предположить. Много было случаев, когда в чистый паспорт ставили «шенген» на год, а людям с хорошей визовой историей — однократный. Отказы тоже случались, поэтому гарантий мы не даём.

Причинами возвращения паспорта без визы может стать что угодно, отмечает портал. Чтобы снизить вероятность такого исхода, компании рекомендуют оплачивать хотя бы часть брони, а лучше и вовсе выкупать места в автобусе и отеле полностью. Даже самые, как многие считают, лояльные испанцы, до этого выдававшие визы без оплаченных билетов и номеров, всё чаще стали обращать внимание на подобные документы.

Порекомендовали также пополнять банковский счёт хотя бы в два-три этапа, а не разово и сразу на €1 000. Всё-таки в справке из банка о движении средств среди мелких покупок бросается в глаза такое неожиданное появление денег.

При этом одна из белорусок рассказала изданию, как ей удалось получить визу на три года.

— Принимать спонтанные решения мы с мужем очень любим, поэтому первого января решили, что пора делать визы. Какими бы мы рисковыми ни были, наша семья очень ленивая. Чтобы уж точно воспользоваться «шенгеном», решили сразу купить тур, тем более что так выходило даже дешевле, — поделилась Александра.

Супруги выбрали 11-дневное путешествие в конце апреля по Европе, включающее в себя Австрию, Хорватию, Черногорию, Италию, Польшу и Венгрию. Записью на подачу документов на хорватскую визу занималась туристическая компания, как и оформлением необходимых заявлений, бронью, медицинской страховкой. От Александры и её мужа потребовалось лишь принести документ с места работы, выписку о заработной плате за последние полгода и справку из банка с движением средств за три месяца. Фото на «шенген» сделали в офисе компании. В середине марта документы уже были в консульстве.

— Через сколько нам вернули паспорта, уже и не вспомню. День Х настал, мы открываем нужные странички — и просто нас как током ударяет. Сложно было поверить своим глазам, так как после сотни историй об однократных визах мы у себя увидели многократную на три года, — отметила белоруска.

Среди знакомых девушки есть ещё несколько человек, которым 2023-й подарил «шенген» на 1—3 года. Они делали его под туры, а страны, выдавшие визы, у всех разные.

Часто ли отказывают людям, если они купили тур? Ответ на этот вопрос дала турагент:

— Весной была всего пара отказов, но там вопросы в визовых историях людей. Если очень коротко: туристы имели итальянский «шенген», но за срок его действия в этой стране так и не побывали. Отказы без объяснения причин тоже встречаются, к сожалению. Здесь уже вопрос решается индивидуально.

Сейчас планировать путешествие на даты раньше августа в компаниях не рекомендуют, так как далеко не факт, что паспорт успеет вернуться назад. А даже если он приедет к вам вовремя, не стоит строить надежд, что виза точно будет. Пустой паспорт и всего несколько дней до выезда в тур — считайте, часть денег вам уже не вернут.

Записаться на осенние программы путешествий ещё можно, отмечает издание. Отдать за выходные в Европе придётся минимум €300 без учёта визы, медицинской страховки и туристической услуги. Консульский сбор зависит от страны, которая будет выдавать «шенген».