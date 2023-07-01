Как белоруска стала любимой певицей ЧВК «Вагнер»

Все началось с обращения бойцов ЧВК «Вагнер», которое некоторое время назад у себя в личных соцсетях опубликовал военкор российского Первого канала Дмитрий Кульков. На кадрах видно, что бойцы в полном обмундировании просят певицу Мэйби Бэйби выступить с концертом на фронте (они тогда были именно на фронте).

Кто же такая эта Мэйби Бэйби?

А это наша землячка Виктория Лысюк. Родилась в городе Жабинка Брестской области. Окончила Петербургский государственный университет путей сообщения, где даже являлась председательницей студенческого совета. Но по железной дороге теперь предпочитает ездить в качестве пассажира. А лучше — вообще летать. В 2017 году друг девушки Владимир Галат привлёк её в свой музыкальный проект, известный как группа «Френдзона», ныне прекративший своё существование. Но Виктория решила выступать сольно, и в 2018 году вышел ее дебютный сингл «Аскорбинка».

Интересно, что композиции Мэйби Бэйби совершенно не связаны с военной тематикой. Она поет о любви, проблемах подростков и, конечно, о современной жизни. Больше всего ее любит поколение от 14 до 18 лет — именно они ее целевая аудитория.

«Об этой певице, к своему удивлению, мы часто слышали от бойцов ЧВК «Вагнер» на разных направлениях. Девушка с голубыми волосами, конечно, эффектная. Ее творчество хоть и далеко от военной тематики, но, оказывается, иногда именно такие песни хочется слушать на передовой. А трек «Похрюкай» здесь вообще стал хитом!», — констатировали российский военкор Дмитрий Кулько.

Насколько известно, с выступлениями на фронт девушка не ездила.