Как Андрей Василевич пожинает плоды Сергея Румаса

Если главный герой “Иронии судьбы” Женя Лукашин каждый год 31 декабря с друзьями ходил в баню, то в Белорусской федерации футбола есть славная традиция после каждой перестановки в руководстве строить очередные радужные планы и находить крайних.

Как известно, не так давно в футбольной федерации произошли кадровые перемены. Новым руководителем назначен бывший председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев, который сменил экс-депутата Палаты представителей и экс-военного комиссара Владимира Базанова. Соответственно, и среди заместителей произошли замены.

Национальная сборная по-прежнему звезд с неба не хватает, но можно отметить, что сам Николай Шерстнев по делу и без дела предпочитает языком не молоть. А вот первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола Андрей Василевич, как оказалось, любит быть в центре внимания СМИ, при этом критикует всех и много.

Бывший арбитр и экс-председатель ФК “Минск” даже знает, когда начались проблемы в белорусском футболе – лет 15-20 назад. Тогда нынешнему спортивному футбольному функционеру Василевичу было всего 16-20 лет и ни на что повлиять он, естественно, не мог. Но сейчас, как говорится, отгребаем.

«Мы сейчас, скажем, находимся или пользуемся тем, что в нашем футболе делали порядка 15-20 лет назад, — поведал на днях Андрей Василевич телеканалу СТВ. — Потому что вот эти дети, которые сегодня являются членами нашей национальной сборной, они тогда росли, соответственно, где-то тогда сделали определенные ошибки в нашем футболе.

Какие ошибки? Отсутствие инициативы в развитии инфраструктуры… Мы стали слишком много думать о деньгах…»

Поскольку на персоналии Василевич не переходил, надо уточнить, “что “15-20 лет назад” Белорусскую федерацию футбола возглавляли теперь уже экс-глава Администрации президента Геннадий Невыглас, а после него – экс-премьер министр страны Сергей Румас. И именно при этих руководителях белорусский футбол был, если не на своей вершине, то на плаву и на приличном уровне.

Именно в те времена сборная Беларуси в отборочном турнире Евро-2012 выигрывала на “Стад де Франс” у команды Франции, а борисовский БАТЭ громил на столичном стадионе “Динамо” немецкую “Баварию”. Сейчас такое и не снилось!

Странно, что Андрей Василевич не упомянул про “заслуги” предыдущего председателя Белорусской федерации футбола Владимира Базанова, при котором деградация белорусского футбола достигла низшей точки. И тем более странно, что сегодня тот же Базанов остался работать заместителем председателя федерации.

Также 36-летний Андрей Василевич четко знает, какие должны быть требования к новому главному тренеру национальной команды (а после отставки Георгия Кондратьева это место по-прежнему вакантное).

“На сегодня очерчен узкий круг из четырех кандидатов, с которыми мы ведем переговоры, беседы, — заявил Василевич. — Первое требование у федерации к фигуре главного тренера — готов ли он дать результат. При этом результат должен быть здесь и сейчас. Это национальная сборная.

Сентябрь, октябрь, ноябрь… У нас шесть игр в официальных матчах, и в этих шести играх мы хотим, чтобы тренер выполнил те задачи, которые мы перед ним ставим. Косово, Андорра – это те команды, которые мы должны и обязаны обыгрывать».

Нацеленность на высокий результат – это очень похвально, но можно было бы сказать по-другому: “Первое требование у болельщиков к фигурам руководства Белорусской федерации футбола – готовы ли они дать результат. При этом результат должен быть здесь и сейчас”.

Нет результата сборной в ноябре – руководство федерации также в полном составе уходит в отставку. Но Василевич об этом молчит. На такое, видимо, он не согласен. У него другие, более радужные планы, потому что “сейчас мы находимся на том этапе, когда понимаем: дальше будет только лучше”.

И вот здесь Андрей Василевич не ошибся. Потому что дальше хуже уже некуда…