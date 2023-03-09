К жилетке – галстук или сорочка: со следующего учебного года в Беларуси введут второй элемент школьной формы

«В этом году, мы полагаем, все школы дополнят выбранный элемент формы вторым элементом. Это будет приводить к некоторому единообразию и пониманию — как у родителей, так и учащихся — принадлежности к конкретному учреждению общего образования», — приводит belta.by слова министра образования Андрея Иванца.

Выбирать второй элемент формы, как и в прошлом году, будут сами школы.

«Например, если в прошлом году школа выбрала жилетку, то в этом году можно будет дополнить ее, например, брюками, либо белой сорочкой, либо галстуком», — пояснил министр.

Честно говоря, пока не очень понятно, будет второй элемент школьной формы обязательным или можно будет обойтись без него.