Беларусь по климатическим условиям может превратиться в Турцию

Об этом говорит ведущий научный сотрудник Института природопользования НАН Беларуси Ирина Данилович.

«Мы уже наблюдаем, как климат в Беларуси приобретет черты климата тропического, — сказала она в комментарии телеканалу «Беларусь 1». — Такого, как в Турции. Мы видим увеличение температуры воздуха — раньше была более интенсивна зимой, сейчас более интенсивный рост температур летом. Увеличение засушливых периодов. И увеличение повторяемости ливневых осадков.

Сейчас мы видим длительный дефицит осадков, который в общем длится полтора месяца.

Годовые суммы осадков для территории Беларуси составляют 600-650 мм в год. И, в принципе, если мы говорим, что температура воздуха повышается, то годовое количество осадков в последние 30 лет изменилось не сильно. Оно составляет 5-7 % по оценкам наших экспертов. Т.е. мы не можем говорить о том, что Беларусь там засыхает глобально. Но изменилось внутригодовое распределение влаги. Мы видим, как увеличилась повторяемость засух, Но в то же время увеличивается повторяемость осадков высокой интенсивности. Простыми словами – ливней».