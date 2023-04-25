К Анатолию Шумченко на дачу проник вор

Инцидент случился днем, когда вокруг было немало людей.

Жена бывшего лидера ликвидированной организации по защите прав предпринимателей увидела незнакомца в доме, когда он копался в вещах.

Они вызвали милицию, но задержать преступника не удалось.

«Это произошло пару дней назад на нашей даче, — рассказывает Анатолий Шумченко. — Мы с женой и её подругой сидели на лужайке сзади дома. Жена сказала, что сходит в дом за ножом и верёвкой, чтобы подвязать кусты, а меня попросила взять лопату и перекопать грядку.

Я пошёл за лопатой и тут слышу из дома голос жены: «Толик, Толик!». Подумал, что торопит меня.

И тут передо мной из дома выбегает незнакомый мужчина. Я моментально рефлективно кинулся за ним. Это был вор!

Увы, я был в сланцах, которые сильно скользили, а вор на велосипеде: нога поехала и упал.

Вор уехал на велике, аж дым стоял: ещё бы, жена, зайдя в дом, встретила его с верёвкой и ножом в руках, а тут я ещё иду по участку с лопатой…

Но, если серьезно, жена очень испугалась: представляете, средь бела дня, заходите в дом, а в зале стоит незнакомец и рыскает по вещам.

Жена начала спрашивать, что он делает, а он в ответ: «За спичками пришёл!»

Самое интересное, что перед тем, как проникнуть, он стоял возле забора и наблюдал, чтобы выбрать получше момент для своего преступления…

Ничего не успел украсть, слава Богу.

Я сразу вызвал милицию, мы дали показания. Понятно, что будет сложно найти вора, но в подобных случаях всегда надо обращаться в милицию.

Осадок после этой истории, конечно, остался: чтобы так нагло, когда везде много людей, пойти на преступление и проникнуть в чужой дом…

Кстати, формально, он ведь ничего не успел украсть, на это и указали в милиции, даже по телефону предположили: мол, может, зашёл в дом спросить что-то или попросить, а мы тут шум подняли.

Однако такого рода беспечность и формальность может стоить дорого, вплоть до жизни, ибо не окажись в руках жены в бытовых целях кухонный нож, неизвестно, как бы все закончилось…

Одним словом, будьте осторожны и бдительны!»