К Анатолию Шумченко на дачу проник вор

От
Аддзел навін
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Анатолий Шумченко на даче. Фото из Инстаграм.
Анатолий Шумченко на даче. Фото из Инстаграм.

Инцидент случился днем, когда вокруг было немало людей.

Жена бывшего лидера ликвидированной организации по защите прав предпринимателей увидела незнакомца в доме, когда он копался в вещах.

Они вызвали милицию, но задержать преступника не удалось.

«Это произошло пару дней назад на нашей даче, — рассказывает Анатолий Шумченко. — Мы с женой и её подругой сидели на лужайке сзади дома. Жена сказала, что сходит в дом за ножом и верёвкой, чтобы подвязать кусты, а меня попросила взять лопату и перекопать грядку.

Я пошёл за лопатой и тут слышу из дома голос жены: «Толик, Толик!». Подумал, что торопит меня.

И тут передо мной из дома выбегает незнакомый мужчина. Я моментально рефлективно кинулся за ним. Это был вор!

Увы, я был в сланцах, которые сильно скользили, а вор на велосипеде: нога поехала и упал.

Вор уехал на велике, аж дым стоял: ещё бы, жена, зайдя в дом, встретила его с верёвкой и ножом в руках, а тут я ещё иду по участку с лопатой…

Но, если серьезно, жена очень испугалась: представляете, средь бела дня, заходите в дом, а в зале стоит незнакомец и рыскает по вещам.

Жена начала спрашивать, что он делает, а он в ответ: «За спичками пришёл!»

Самое интересное, что перед тем, как проникнуть, он стоял возле забора и наблюдал, чтобы выбрать получше момент для своего преступления…

Ничего не успел украсть, слава Богу.

Я сразу вызвал милицию, мы дали показания. Понятно, что будет сложно найти вора, но в подобных случаях всегда надо обращаться в милицию.

Осадок после этой истории, конечно, остался: чтобы так нагло, когда везде много людей, пойти на преступление и проникнуть в чужой дом…

Кстати, формально, он ведь ничего не успел украсть, на это и указали в милиции, даже по телефону предположили: мол, может, зашёл в дом спросить что-то или попросить, а мы тут шум подняли.

Однако такого рода беспечность и формальность может стоить дорого, вплоть до жизни, ибо не окажись в руках жены в бытовых целях кухонный нож, неизвестно, как бы все закончилось…

Одним словом, будьте осторожны и бдительны!»

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