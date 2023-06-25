К 2050 году больше миллиарда человек будут страдать диабетом

Новое исследование предупреждает, что к 2050 году число больных диабетом в мире удвоится, достигнув более 1 миллиарда человек.

Исследование, проведенное учеными Института метрики и оценки здоровья, показало, что особенно пострадают такие регионы, как Африка и Ближний Восток, хотя и в других странах мира будет наблюдаться значительный рост заболеваемости.

Ожидается, что большинство случаев заболевания будет приходиться на диабет 2 типа, а основным фактором риска станет ожирение.

Напомним, что диабет, характеризующийся высоким уровнем сахара в крови, может привести к серьезным осложнениям, если не лечить его должным образом.