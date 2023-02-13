Юрию Чижу дали 3,6 года лишения свободы

Сегодня в суде Центрального района Минска огласили приговор по делу Юрия Чижа.

На входе у всех уже по традиции записывали паспортные данные.

В кулуарах суда говорили, что на процесс к судье Валерию Есьману «ожидается много народа».

Хотя, по правде говоря, людей собралось не очень много — чуть больше десятка вместе с прокурором и адвокатами.

Юрий Чиж пришел за 10 минут до начала процесса. В синем костюме, с улыбкой и без сумки, которую обычно берут с собой обвиняемые на оглашение приговора так сказать на всякий неприятный случай.

Владимир Япринцев в суд не пришёл. Его адвокат тоже.

Сьемку в здании суда категорически запретили. Об этом несколько раз в коридоре и уже в зале объявила всем присутствующим сотрудница суда.

Причём в коридоре суда запретили даже аудиозапись — увидев диктофон, милиционер сразу потребовал его убрать. Удивились даже адвокаты.

Как сообщала «Народная Воля», Чижа обвиняли в легализации средств, полученных преступным путем, а также в мошенничестве.

Как прозвучало при оглашении, по двум статьям из трех предъявленных, в том числе по легализации доходов, полученных преступным путем, производство по уголовному делу в отношении Чижа прекращено.

Процесс по громкому делу проходил в закрытом режиме — об этом попросил гособвинитель, мотивировав тем, что в постановлении о привлечении Чижа в качестве обвиняемого и уголовного дела имеется информация для служебного пользования, которая не может подлежать разглашению.

Поэтому подробностей по делу немного — к сожалению, все самое интересное осталось за закрытыми дверями. Известно только, что некоторые судебные заседания проходили в отсутствие Владимира Япринцева и его адвоката.

Юрий Чиж находился под стражей дважды: с 11 марта по 14 сентября 2016 года, и с 15 марта 2021 по 9 сентября 2022 года.

По некоторым предьявленным ранее обвинениям он высочайшей милостью был помилован.

Как следует из приговора, который зачитал судья Валерий Есьман, от отбывания в колонии Юрия Чижа освободили — применили амнистию и зачли в срок наказания то, что он уже отсидел.

Без изменений оставили запрет на выезд из страны — до вступления судебного решения в законную силу. Таким образом, Чиж пока невыездной.

В суде прозвучало, что деньги Чижа, изъятые во время обысков, хранились на депозитном счёте в КГБ, теперь их можно будет забрать. Речь не о миллионах долларов — суммы назывались небольшие.

Имущество бизнесмена также освободили от ареста.

Как Юрий Чиж отреагировал на приговор?

«Если одним словом выразить, то время пройдёт — разберёмся, — сказал он «Народной Воле». — Это решение — только отправная точка для меня. Возможность дальше заниматься своими делами. А впереди ещё ждёт немало, восстанавливать много чего придётся…»

Уезжать из Беларуси Юрий Чиж не намерен. И не только потому, что сейчас ещё временно невыездной.

«Здесь дел много», — говорит он.

Марина КОКТЫШ.