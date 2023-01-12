Юрия Чижа обвинили в мошенничестве

В суде Центрального района Минска начались судебные слушания по делу известного бизнесмена, основателя группы кампаний «Трайпл» Юрия Чижа.

Чиж подъехал к суду почти за 40 минут до начала процесса.

Всех, кто шёл на процесс к Чижу, на входе в здание суда записывали в специальный журнал, сверяя паспортные данные.

Юрий Чиж перед началом суда шутил с адвокатами и теми, кто пришёл его поддержать. Он улыбался и был в явно неплохом расположении духа.

«Намерен идти до конца», — сказал Юрий Александрович «Народной Воле».

Когда Чиж вышел на свободу, прошёл слух, что ему изменили меру пресечения на домашний арест. Но это неправда — как выяснила «Народная Воля», бизнесмен находится под подпиской о невыезде.

Бывший партнер Чижа по бизнесу Владимир Япринцев в суд пришёл буквально за 10 минут до начала заседания.

Бывшие друзья находились в разных концах коридора суда, общаясь со своими адвокатам. Поддержать Япринцева пришёл его друг бизнесмен Николай Чукисов.

Дело Чижа ведет известный судья Валерий Есьман.