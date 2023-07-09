Юрий Чиж вернул под свое управление главный актив семьи в России

В конце июня управляющей компанией «Белаз-Поморье» стала фирма «Парадигма». Она зарегистрирована месяцем ранее и является 100%-ной собственностью Юрия Чижа.

Об этом сообщает Office Life.

Сама компания «Белаз-Поморье» принадлежит не бизнесмену, а его сыну Владимиру.

Ранее Юрий Чиж рассказывал, что «семья воспользовалась ситуацией, пришла к управлению основной части компаний и сегодня категорически не видит моего участия в делах». Бизнесмен пообещал вернуть все, что ему принадлежит, но было оформлено на членов семьи.

«Белаз-Поморье» работает на российском рынке с 2010 года и специализируется на оказании услуг местным горнорудным компаниям по подготовке месторождений полезных ископаемых к разработке. Среди ее крупных последних заказчиков, например, была компания «Якутуголь» из группы «Мечел».

В 2017-м одним из совладельцев «Белаз-Поморье» стала дочь Юрия Чижа Татьяна. К 2021 году она владела уже контрольной долей. Но в 2022-м вышла из бизнеса, уступив актив своему брату Владимиру Чижу. В настоящее время именно он является ключевым собственником «Белаз-Поморье», которую контролирует через компанию «ТМГ групп».

По итогам прошлого года выручка «Белаз-Поморье» выросла на 106,7% и составила свыше 7 миллионов долларов. Но компания убыточна последние три года. В 2022 году чистый убыток сократился в два раза, но все равно принес Чижам минус почти на 1 миллион долларов.