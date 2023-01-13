Юрий Антонов: «Привыкнуть к постоянной боли очень сложно»

Певец Юрий Антонов большую часть времени проводит в своем загородном доме в Подмосковье. Легендарный композитор редко балует поклонников новыми композициями. Сейчас среди его увлечений – уход за животными и просмотр политических ток-шоу. При этом сам Антонов участвовать в них отказывается.

– Я поздно ложусь спать – лежу, долго смотрю всякие программы по телевизору, – признается mk.ru Юрий Михайлович. – Меня интересуют в основном политические передачи. Сегодня очень много интересных программ, в которых рассказывают о невероятных событиях, которые происходят за нашей спиной. Мы же много чего не знаем! А в эти программах говорят о том, что происходит на самом деле. Это очень интересно лично для меня. От таких передач люди долго не засыпают. А я – мгновенно.

Антонов объяснил, почему отказался стать участником шоу Владимира Соловьева.

– Это политическое шоу, а я далек от политики, – говорит певец. – Конкурировать с Соловьевым и другими его товарищами и друзьями, которые туда регулярно приходят, мне невозможно. При этом не могу не сказать, что он – великолепный ведущий своей программы. Мне очень нравятся и некоторые из его гостей. Особенно – Яков Кедми. Не скрываю своего замечательного отношения к этому умнейшему, на мой взгляд, человеку.

Три года назад Юрий Антонов получил серьезную травму ноги. Композитор несколько лет передвигался с тростью, так как испытывал сильную боль, а когда терпеть ее стало невозможно — отправился в Австрию на лечение.

В зарубежной клинике 77-летний Антонов пробыл два с половиной месяца. Певец перенес 10-часовую операцию по замене сустава. Дальнейший курс лечения артист проходит в России. Юрий Михайлович признается, что чувствует себя намного лучше, но все еще ищет способы облегчить свое состояние.

В конце минувшего года, как пишет Стархит, он решил прибегнуть не только к помощи традиционной медицины, но и посетить целителя. С этой целью звезда эстрады отправился в ОАЭ, где встретился с травником из КНР. Лекарь предложил прикладывать к больной ноге настой, однако для его получения певцу придется вновь отправиться за границу.

«Да, нога еще побаливает, но в целом уже все нормально, — говорит Антонов. — Я стараюсь привыкнуть к тому, что сейчас в моей жизни сложилась такая ситуация. Но привыкнуть к постоянной боли и ограниченности в движении очень сложно. Летал недавно в Дубай на консультацию к известному китайскому знахарю. Он мне посоветовал какие-то специальные компрессы из трав, но у него с собой не было этих снадобий, надо еще раз с ним встречаться. Я стараюсь концентрироваться не на боли, а на чем-то другом».