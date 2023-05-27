Юный балбес за четыре дня выманил у тринадцати пенсионеров свыше 200 тысяч рублей

Прокуратура Партизанского района Минска направила в суд уголовное дело по обвинению 17-летнего учащегося одного из столичных колледжей в мошенничестве в особо крупном размере в составе организованной группы.

В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемый вступил в преступное сообщество, которое занималось обманом граждан. Члены данной ОПГ звонили лицам пожилого и престарелого возраста, представлялись их близкими родственниками и сообщали ложные сведения о якобы произошедшем ДТП, в котором есть пострадавшие.

Под указанным предлогом пенсионеры передавали обвиняемому, который выполнял в преступной схеме роль «курьера», денежные средства для оказания помощи своим близким.

Так, за 4 дня такой деятельности в ноябре 2022 года он путем обмана похитил у 13 граждан свыше 200 тысяч рублей.

Обвиняемый был задержан сотрудниками правоохранительных органов у себя по месту жительства после хищения денег у 83-летней жительницы Минска.

«После изучения материалов уголовного дела в прокуратуре Партизанского района Минска пришли к выводу об обоснованности обвинения и объективном исследовании обстоятельств преступления. Согласились с квалификацией содеянного по ч.4 ст.209 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Избранную ранее в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор при направлении дела в суд оставил без изменения», — сообщает сайт Генпрокуратуры.

Вот только вопрос: а где остальные участники этой «схемы развода»?