Юлия Высоцкая рассказала про массаж порошком

Актриса и телеведущая, которая некоторое время жила в Минске и работала в Купаловском театре, рассказала про уникальный аюрведический индийский массаж.

«Я люблю массаж, — говорит Высоцкая. — Честно скажу — когда-то мне стоило усилий научиться не концентрироваться на том, что до тебя дотрагивается кто-то посторонний. Но как только это удалось, массаж стал моим любимым видом релакса.

Вообще, я не очень умею ничего не делать. Иногда мне муж говорит: «Ну пойди полежи, отдохни», — но мне это как-то совсем не свойственно. Просто полежать, «потупить» в телефон? Не получается. А вот массаж — это идеальный заслуженный отдых.

Я пробовала разные виды. Одно время практиковала спортивный (очень мне помог с проблемами со спиной), а сейчас мое увлечение — аюрведический индийский массаж. Впервые попробовала в Индии, в целом понравилось, но после масла, которым там тебя щедро поливают, раздражало ощущение, что еще несколько дней то ли ты прилипаешь ко всему, то ли к тебе что-то прилипает. Поэтому для меня самый лучший вариант — удвартанам, массаж не с маслом, а с порошком. Он, конечно, тоже попадает и в глаза, и в рот, но, по крайней мере, смывается намного проще.

Удвартанам (или удвартана) — очень интенсивный массаж. Его даже относят к пассивным физическим нагрузкам. Мне это и нравится, мастер втирает порошок настолько энергично и прорабатывает такие глубокие слои, что я действительно чувствую себя обновленной после каждого сеанса.

Порошок, которым делается массаж, — это лекарственные травы и добавки из измельченных в пудру глины, специй, сандалового дерева. На самом деле состав во многом зависит от мастера, который делает удвартанам.

Что прорабатывается в процессе? По-моему, все. От кожных покровов, на которые порошок действует как скраб, до мышц, суставов, сухожилий. Очень хорошо активизируется кровообращение, улучшается доступ кислорода в клетки, нормализуется работа желез и усиливается интенсивность обмена веществ.

Показания для удвартанам довольно универсальны: и при травмах и заболеваниях опорно-двигательного аппарата, и при хронической усталости и бессоннице, и для коррекции фигуры (он очень хорошо выводит воду и «плохой» холестерин).

Так что рекомендую от всей души».