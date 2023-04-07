Юлия Высоцкая рассказала, как убирает дом перед Пасхой

Телеведущая и актриса, которая некоторое время жила в Минске и работала в Купаловском театре, может позволить себе помощницу по дому, но любит заниматься уборкой самостоятельно.

«Для меня главное в понятии «порядок дома» — это чистота, — рассказала Высоцкая в соцсетях. — Все углы, все раковины, плитки, окна, занавеси, поверхности — всё должно быть чистым. И для меня это было важно всегда. Муж смеется, когда я рассказываю историю из детства, как в девять лет раз в неделю или в десять дней я перетирала всю посуду в серванте у бабушки с дедушкой дома. Меня никто не просил и тем более не заставлял, это доставляло удовольствие и, видимо, как я сейчас понимаю, приносило умиротворение и упорядочивало мою жизнь.

С тех пор мало что изменилось. Конечно, у меня есть помощница по дому, потому что со всеми делами в одиночку я не справлюсь, но я все равно сама поддерживаю в порядке все свои личные вещи. А иногда с удовольствием могу надраивать кухню до трех утра, особенно после гостей или перед каким-то праздником, очень люблю делать это перед Новым годом, своим днем рождения или Пасхой.

По поводу организации пространства могу сказать, что тоже иногда смотрю каналы или ролики, где показывают разные лайфхаки, как и что правильно складывать, устраивать, упорядочивать. Есть даже такие сервисы, которые можно вызвать для разбора домашних завалов.

Мне лично удобно, когда я все свое раскладываю сама, как мне нужно. Никто не сделает это лучше меня. Для меня важно, чтобы вещи располагались по ходу именно моей мысли, а не по каким-то чужим правилам. Только я знаю, каким кремом я пользуюсь в первую очередь, каким во вторую. Или в каком порядке должна быть расположена одежда в шкафу, что я ношу часто, что реже, а что просто висит и ждет своего часа.

И — да, я люблю гладить! Это медитация для меня, а главное — это результат, который я получаю — преображение вещи, то, как она начинает выглядеть после того, как я над ней поработала.

Я не умею шить и давно разучилась вязать и вышивать, хотя когда-то это делала. У меня для этого особых способностей нет. А вот к кухне, наведению чистоты и глажке у меня есть и способности, и пристрастие. Это то, что у меня действительно хорошо получается, и то, что дает отдохновение».