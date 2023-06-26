«Прошу не отключать ваши мобильные телефоны»: Юлия Рутберг выступит в Минске

Она везет в Минск свой авторский моноспектакль «Кабаре »Бродячая собака».

В спектакле представлена частная коллекция стихотворений, эссе, песен и романсов любимых поэтов актрисы: Булата Окуджавы, Александра Вертинского, Анны Ахматовой, Давида Самойлова, Вадима Левина, Павла Когана, Наума Коржавина, Леонида Мартынова, а также эссе о Пушкине.

С программой «Кабаре «Бродячая собака» Юлия Рутберг побывала в Германии, Дании, Америке, Литве, множестве российских городов в рамках театральных конкурсов, фестивалей моноспектаклей, и сольных филармонических концертов.

Спектакль «Кабаре «Бродячая собака» – лауреат IV Международного фестиваля «Друскининкайский летний театральный ПЕРЕКРЕСТОК».

В «Кабаре «Бродячая собака» принимает участие пианист – лауреат международных и всероссийских конкурсов Алексей Воронков.

— В этой программе я обычно в двух ипостасях: актриса Юлия Рутберг и человек Юлия Рутберг, — рассказывает актриса. — В начале программы я всегда говорю зрителям: «Раз это кабаре и нет четвёртой стены, то очень прошу не отключать ваши мобильные телефоны и, когда будут раздаваться звонки, мы, конечно же, будем останавливать спектакль и слушать, о чём вы говорите».

Создавая эту программу, я обратилась к своему детству. Думаю, вы согласитесь, что сегодня одна из самых насущных проблем – дефицит чтения. Мы мало успеваем читать, а дети порой не хотят читать и вовсе. Я говорю о прозе, а что уж говорить о поэзии.

Можно нажать кнопки в телефонах и планшетах и получить информацию о любой книге, но это будет суррогат, жвачка, краткое содержание «Войны и Мира», «Мастера и Маргариты», то есть не собственные мысли детей о великих произведениях, не их общение с ними, ведь книга — это собеседник. Я с этим не могу согласиться.

Что касается стихов, то это труд, это рифма, музыка, архитектура стиха. Надо учить стихи наизусть. В мою жизнь стихи вошли с самого детства и стали необходимость. В «Кабаре «Бродячая собака» я стихами рассказываю про своё детство, отрочество, юность. В этой программе прослеживается линия моей жизни. Я рассказываю о том, что мне нравится, каким богам я молюсь, что я отрицаю и не принимаю, что меня радует…

Билеты на спектакль стоят от 30 до 60 рублей.