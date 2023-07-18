«Это все чушь»: экс-солисты «Песняров» раскритиковали сериал «За полчаса до весны»

Один из ключевых солистов ВИА «Песняры» Анатолий Кашепаров и единственная вокалистка, которая была в этом коллективе Людмила Исупова раскритиковали сериал «За полчаса до весны» в интервью Sputnik Беларусь.

— Поначалу я очень серьезно отнесся к этой работе – все же выделили 2 миллиона долларов. Я считал, что этот сериал сможет раскрыть, кто такой был Владимир Мулявин, коллектив, который не писал однодневки, — признался Кашепаров. – Меня, конечно, удивили эти персонажи с начесами и париками. Но не в том дело – суть самого Мулявина не была открыта. Далеко до этой сути.

Анатолий Кашепаров заметил, что в советские времена, которые показаны в сериале, ансамбль никто так идеологически «не прижимал», не вызывали в органы. А в сериале показано, что артисты едва ли не по струнке ходили.

— Все было не так, мы были гораздо свободней, чем в фильме, — заметил экс-вокалист «Песняров».

Людмила Исупова призналась, что вообще была в шоке от сериала, потому что не увидела там ничего реального.

— Никто не имеет своего характера, своего мышления. Да даже своей походки, которая была характерна для конкретного артиста, — сказала экс-вокалистка.

— У каждого в фильме есть свое имя, — возмутилась экс-вокалистка ансамбля. – Но тогда почему я Аля? Почему меня не спросили?

Подруга семьи Мулявиных Галина Иванова, которая тоже прокомментировала фильм, заметила, что Кашепаров вообще никогда не пил водку, а на экране он поднимает рюмку вместе со всеми.

Жену Кашепарова возмутила сцена, когда персонажа застают с двумя девушками в постели.

— Как говорил Пуговкин в «Иван Васильевич меняет профессию»: «Какой полет фантазии!» Так и здесь, — сказала Лариса Кашепарова.

— Это все чушь, мы были очень скромны, — подтвердил Анатолий Кашепаров.

При этом участники беседы заметили, что они не против художественного вымысла в кино, но считают, что тут создатели фильма перешли границы.

Надо заметить, что есть и другое мнение – так, Марина Мулявина, дочь знаменитого «песняра» была консультантом картины. И в целом отзывалась о получившейся работе хорошо. Также и один из создателей ансамбля Влад Мисевич консультировал съемочную группу на разных этапах и остался доволен результатом, пишет «Комсомолка».