«Это все чушь»: экс-солисты «Песняров» раскритиковали сериал «За полчаса до весны»

Один из ключевых солистов ВИА «Песняры» Анатолий Кашепаров и единственная вокалистка, которая была в этом коллективе Людмила Исупова раскритиковали сериал «За полчаса до весны» в интервью Sputnik Беларусь.
— Поначалу я очень серьезно отнесся к этой работе – все же выделили 2 миллиона долларов. Я считал, что этот сериал сможет раскрыть, кто такой был Владимир Мулявин, коллектив, который не писал однодневки, — признался Кашепаров. – Меня, конечно, удивили эти персонажи с начесами и париками. Но не в том дело – суть самого Мулявина не была открыта. Далеко до этой сути.
Анатолий Кашепаров заметил, что в советские времена, которые показаны в сериале, ансамбль никто так идеологически «не прижимал», не вызывали в органы. А в сериале показано, что артисты едва ли не по струнке ходили.
— Все было не так, мы были гораздо свободней, чем в фильме, — заметил экс-вокалист «Песняров».
Людмила Исупова призналась, что вообще была в шоке от сериала, потому что не увидела там ничего реального.
— Никто не имеет своего характера, своего мышления. Да даже своей походки, которая была характерна для конкретного артиста, — сказала экс-вокалистка.
— У каждого в фильме есть свое имя, — возмутилась экс-вокалистка ансамбля. – Но тогда почему я Аля? Почему меня не спросили?
Подруга семьи Мулявиных Галина Иванова, которая тоже прокомментировала фильм, заметила, что Кашепаров вообще никогда не пил водку, а на экране он поднимает рюмку вместе со всеми.
Жену Кашепарова возмутила сцена, когда персонажа застают с двумя девушками в постели.
— Как говорил Пуговкин в «Иван Васильевич меняет профессию»: «Какой полет фантазии!» Так и здесь, — сказала Лариса Кашепарова.
— Это все чушь, мы были очень скромны, — подтвердил Анатолий Кашепаров.
При этом участники беседы заметили, что они не против художественного вымысла в кино, но считают, что тут создатели фильма перешли границы.
Надо заметить, что есть и другое мнение – так, Марина Мулявина, дочь знаменитого «песняра» была консультантом картины. И в целом отзывалась о получившейся работе хорошо. Также и один из создателей ансамбля Влад Мисевич консультировал съемочную группу на разных этапах и остался доволен результатом, пишет «Комсомолка».