«Это вам не Индонезия». Почему тренер Игорь Криушенко продержался в брестском «Динамо» всего четыре тура?

Команда, которая в 2019 году стала чемпионом Беларуси, сегодня находится в турнирной таблице на последнем месте.

Помните, “звездное” время для брестского “Динамо”? Летом 2016 года команда перешла под контроль зарегистрированной в Объединённых Арабских Эмиратах компании Sohra Overseas. Первоначально новым владельцем клуба был представлен «шейх Поль Даэр», но вскоре было объявлено, что владельцем компании и клуба является уроженец Брестской области бизнесмен Александр Зайцев.

Позже Зайцев так охарактеризовал покупку клуба: «В детстве болел за брестское «Динамо». Когда несколько лет назад клуб мог стать банкротом и вылететь из высшей лиги чемпионата Беларуси, мне стало обидно за такое положение дел. Это была дань детству, если хотите».

А 15 мая 2018 года председателем правления клуба стал знаменитый Диего Марадона! Контракт с клубом был рассчитан на три года, аргентинец должен был заниматься вопросами стратегического развития клуба, а также взаимодействовать со всеми его структурными подразделениями, включая детскую академию.

Позже Марадона даже прилетел в Брест и посетил один из матчей белорусской команды, но на этом «пиар-кампания» с участием звездного аргентинца закончилась.

Но в 2019 году брестское «Динамо» завоевало чемпионский титул, о чем сегодня может вспоминать, как о сладком сне.

Сказка закончилась быстро — когда бизнесмен Зайцев решил прекратить финансирование «Динамо». В 2021 футбольный клуб «Динамо-Брест» стал государственным, с этого момента его владельцем является Брестский облисполком.

В прошлом году брестская команда заняла в чемпионате Беларуси 13-е место среди 16 команд и для исправления ситуации новым главным тренером «Динамо» в конце прошлого года был назначен экс-наставник сборной Беларуси Игорь Криушенко.

До этого — с 2019 по 2021 годы — Игорь Криушенко тренировал индонезийскую команду «Тира Персикабо».

Но, как говорят, недолго музыка играла. После четырех сыгранных в чемпионате матчей у брестского «Динамо» четыре поражения, ноль забитых мячей и, соответственно, последнее место в турнирной таблице. Не оставила себя долго ждать и реакция руководства клуба.

«Футбольный клуб «Динамо-Брест» и Игорь Криушенко достигли договоренности о расторжении контракта, — сообщила пресс-служба клуба. — Это решение является обоюдным и принято на фоне неудачного старта сезона-2023».

Позже на сайте клуба появилась информация и о новом тренерском штабе: «Клуб рад сообщить о начале сотрудничества с тремя новыми специалистами, которые вошли в тренерский штаб главной команды. Это Александр Юревич, Сергей Никифоренко и Вадим Ласовский.

Контракты новых членов тренерского штаба рассчитаны до конца текущего года. Помимо упомянутой выше тройки вместе с командой продолжат работать Александр Володько и Владимир Селькин. Оба входили в тренерский штаб Игоря Криушенко в качестве тренера по физической подготовке и тренера по вратарям соответственно».

Дебютной игрой под руководством новых тренеров станет матч 5-го тура высшей лиги против БАТЭ, который состоится в Бресте 23 апреля. Посмотрим, изменится ли сумма очков от перестановки тренеров.