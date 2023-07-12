«Рапс — это деньги для крестьян. Сегодня даже в период этих бешеных санкций Европа просит: «Дайте рапсовое масло!» Надо выходить на миллион. Мы уже сегодня больше 700 тыс. имеем. Даже с этими посевными площадями, что у нас есть, если так технологически хозяйствовать, мы будем иметь миллион. Вот тема. Это должно переломить сельское хозяйство. Поэтому быть озимому ячменю и быть рапсу», — уверенность в этом Александр Лукашенко выразил во время рабочей поездки в Могилевскую область в июне прошлого года.

И производство набирает обороты.

Вы можете вообще не разбираться в сельском хозяйстве, но эту культуру узнаете из тысячи. Особенно в период цветения. Ярко-желтые поля каждый год становятся идеальной локацией для фото. Но если для горожан это красивый пейзаж, для аграриев и ученых — в буквальном смысле поле возможностей.

«Это наукоемкая культура. Мы работаем со всеми академическими институтами биологического профиля. Наша главная цель — создать сорта и гибриды, а также разработать технологии их возделывания», — рассказала заведующая отделом масличных культур Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по земледелию Ядвига Пилюк.

Эксперт добавила, что белорусские ученые сотрудничают с лучшими центрами России по селекции рапса: «Буквально недавно мы передали образцы в краснодарский Институт масличных культур. Они нам тоже пришлют образцы. То есть мы обмениваемся материалом. Думаю, вот-вот объединимся по селекции гибридов».

Ядвига Пилюк обратила внимание и на высокую конкуренцию среди селекционеров рапса. «Против нас работают более 20 самых лучших селекционных ферм мира. И они признают качество нашей работы. Но всегда думают, как занять наши места и продать нам свою продукцию подороже», — заключила она.

Существует два вида рапса: яровой и озимый. То есть урожай можно получать дважды: летом и осенью. У озимого рапса выше урожайность и в семенах больше масла. Но он более капризный и не сразу хотел дружить с континентальным климатом, как, например, у нас или во многих регионах России. 20 лет потребовалось белорусским ученым, чтобы создать зимостойкие сорта. Сегодня рапс — основная масличная культура нашей страны.

«У нас имеется яровой рапс, но это как страховая культура. Если озимый рапс плохо перезимует, яровой может стабилизировать маслоперерабатывающую промышленность. Вместе с тем озимый рапс более продуктивный», — отметила Ядвига Пилюк.

Сегодня Беларусь входит в топ-20 экспортеров семян рапса. По экспорту рапсового масла у нас девятая позиция. Мощности маслодобывающих организаций Беларуси по переработке масличных культур составляют около 2 миллионов тонн в год. Производством именно рапсового масла занимаются свыше 90 предприятий, пишет БЕЛТА.

Для сведения: Рапс был известен еще в четвертом тысячелетии до нашей эры. Его родиной считают Голландию и Англию. Существует предположение, что культура произошла от скрещивания полевой капусты и сурепицы.