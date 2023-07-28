Это рекорд? В Витебске более ста девочек признаны потерпевшими

По версии следствия, витеблянин с июля 2014 года по октябрь 2022 года в социальных сетях направлял сообщения развратного характера девочкам, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, в которых склонял их к вступлению половую связь и к иным действиям сексуального характера, в том числе за материальное вознаграждение.

Следствием установлено, что в указанный период мужчина совершил половые сношения и иные действия сексуального характера с лицами, заведомо для него не достигшим шестнадцатилетнего возраста.

Кроме того, одну девочку он склонил к изготовлению порнографический материалов, которые несовершеннолетняя отправляла ему.

Преступная деятельность любителя «клубнички» была пресечена в октябре 2022 года сотрудниками УВД Витебского облисполкома. Потерпевшими по уголовному делу признаны 107 девочек.

Согласно заключению комплексной психолого-сексолого-психофизиолого-психиатрической экспертизы фигурант каким-либо психическим расстройством (заболеванием), расстройством полового предпочтения, в том числе педофилией, не страдал. По своему психическому состоянию он может сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

По результатам расследования 35-летнему мужчине предъявлено обвинение по ряду статей Уголовного кодекса, сообщает Следственный комитет.