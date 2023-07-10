«Это оружие»: врачи Израиля против использования водометов

Главы профсоюзов врачей Израиля призвали генинспектора полиции Коби Шабтая воздержаться от применения водометов при разгоне демонстраций — до завершения расследования предыдущих случаев «серьезных повреждений при использовании этого оружия».

При этом медики намекают на то, что причиной травм стало использование водометов вопреки принятым инструкциям. Об этом стало известно в воскресенье, 9 июля.

«В последнее время мы становимся свидетелями серьезных травм, случающихся из-за использования водометов, — говорится в письме профсоюза. — Эти травмы включают в себя, помимо прочего, повреждения глаз — вплоть до угрозы слепоты — из-за того, что струи водометов направлялись в лица пострадавших. Подобные травмы могут нанести здоровью людей непоправимый вред и превратить их в инвалидов. Важно отметить, что эти опасности известны — и случаи серьезных повреждений зарегистрированы как в Израиле, так и в мире».

Письмо подписали проф. Хагай Левин, председатель Объединения врачей общественного здравоохранения, проф. Надав Давидович, глава Форума общественного здравоохранения, и проф. Даниэль Каплан, глава Объединения врачей-отоларингологов, сообщает сайт vesty.co.il.

По словам специалистов, «необходимо серьезное расследование произошедших случаев и принятие мер, чтобы они не повторились. Из опроса пострадавших и анализа видеороликов кажется, что повреждения произошли из-за нарушений инструкций полиции по использованию водометов… Мы рекомендуем полностью воздержаться от применения водометов при разгоне демонстраций до получения полных результатов расследования».

Трое подписавших письмо попросили генинспектора полиции провести срочное обсуждение в высшем руководстве полиции, чтобы представить там свои профессиональные заключения. «Мы хотим напомнить, что применение таких средств для разгона демонстраций вопреки инструкциям может привести к серьезному удару по здоровью граждан, включая и здоровье полицейских».