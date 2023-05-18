Это чудо: четверых детей с разбившегося в джунглях Колумбии самолета нашли живыми через 16 дней

Вооруженные силы Колумбии обнаружили в джунглях департамента Какета четверых детей, которые были пассажирами на разбившемся самолете Cessna 206 и провели в дикой природе более двух недель. Об этом рассказал президент Колумбии Густаво Петро на своей странице в социальной сети Twitter.

«Мы нашли живыми четырех детей, пропавших без вести в результате авиакатастрофы в Гуавьяре. Радость для страны», – заявил Петро.

Самолет Cessna 206 разбился 1 мая, он был обнаружен через 370 часов. На борту обнаружили тело пилота, но шести пассажиров не было. Позднее были обнаружены тела второго пилота и матери четверых детей.

Позже спасательным службам удалось найти уцелевших детей в возрасте тринадцати, девяти, четырех лет и одиннадцати месяцев. По сообщениям прессы, дети сейчас в безопасности.