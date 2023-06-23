«Это был очень грустный человек, который никогда не улыбался»: Диана Арбенина вспомнила, какой была 30 лет назад

В этом году «Ночным снайперам» – 30 лет. По этому поводу 8 июля, в день рождения Дианы Арбениной состоится юбилейный концерт группы. Диана вспомнила в эфире «Авторадио», какой была она сама 30 лет назад, когда все только начиналось.

«Это был очень грустный человек, который никогда не улыбался. Я же в Петербург из Магадана прилетела, такая наивная. Я думала, что по Питеру ходит Цой, обнявшись за плечи с Майком. Приехала, а тут: «кто тебя здесь ждал», «что тебе надо», «ты тут в принципе никому не нужна», – рассказала певица ведущим шоу «Мурзилки Live».

Не улыбалась Диана в то время еще и потому, что в студенческие годы потеряла передний зуб. Приглашали с однокурсницей мальчика в гости, вырывая друг у друга телефонную трубку, а подруга вдруг разжала руки.

«Я была ужасно закомплексованной, только когда дети родились, мне полегчало немного в этой жизни, – призналась Диана.

Каждый концерт на стадионе забирает у музыкантов много сил и энергии, но певица готова рискнуть после недавней травмы. В мае Диана упала с лестницы в своем доме и серьезно повредила позвоночник. В этот сложный период она похудела на 20 килограммов, а возвращение к активной жизни потребовало от нее немалой силы духа.

«Когда после падения я лежала в ожидании врачей, у меня не шевелились ноги, я смотрела на каштан за окном и думала о том, что, возможно, уже никогда не смогу дойти до него. И такие фонтаны слез от боли, от страха», – поделилась Арбенина.

Кстати, на юбилейном концерте 8 июля вместе с «Ночными снайперами» сыграет сын Дианы, 13-летний Артем, и Алеша Макаров, сын басиста группы. А вот дочка Арбениной Марта после окончания музыкальной школы с головой ушла в спорт.

«Она в «Спартаке», ее взяли в футбольную команду, – сообщила Диана Арбенина. – А Тема и Алеша, очень классные барабанщики, уже играли с нами песню «Нужен один» и выйдут вновь».

Диана Кулаченко (после замужества — Арбенина) родилась 8 июля 1974 года в городе Воложин Минской области в семье журналистов.

Когда Диане было три года, её семья переехала в город Борисов, затем на Крайний Север. Жила в посёлке городского типа Ягодном Магаданской области, на Колыме, на Чукотке, в Магадане.

В 1992—1993 годах училась в Магаданском государственном педагогическом институте на факультете иностранных языков. В 1994 году перевелась в Санкт-Петербург.

Свои первые песни начала писать в 1991 году. В частности, этим годом датируется одна из самых известных её композиций — «Рубеж».