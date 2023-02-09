Эрдоган: Турция быстро преодолеет последствия землетрясения

Об этом сегодня, 9 февраля, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, прибывший в провинцию Искендерун, передает агентство Anadolu.

«Не волнуйтесь, мы оправимся от этого за короткое время, так же как мы ранее оправились от землетрясений во всех этих местах. Конечно, те, кто погиб, в наших сердцах, они часть нас», — сказал турецкий лидер.

Эрдоган отметил, что более 60 стран поддержали Турцию в эти трудные дни. Президент поблагодарил Азербайджан, Израиль, Саудовскую Аравию, Катар, Кувейт, которые первыми откликнулись и поспешили на помощь.