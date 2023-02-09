Эрдоган: Турция быстро преодолеет последствия землетрясения

Об этом сегодня, 9 февраля, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, прибывший в провинцию Искендерун, передает агентство Anadolu.
«Не волнуйтесь, мы оправимся от этого за короткое время, так же как мы ранее оправились от землетрясений во всех этих местах. Конечно, те, кто погиб, в наших сердцах, они часть нас», — сказал турецкий лидер.
Эрдоган отметил, что более 60 стран поддержали Турцию в эти трудные дни. Президент поблагодарил Азербайджан, Израиль, Саудовскую Аравию, Катар, Кувейт, которые первыми откликнулись и поспешили на помощь.
Во время землетрясения погибли члены семьи белоруски, проживающей в Турции.
«По уточненной информации с места поисковых работ в Кахраманмараше, из-под завалов извлекли тела супруга (гражданина Турции) и одного малолетнего ребенка. Оба погибли», — рассказали в МИД Беларуси.
Саму гражданку Беларуси и ее второго несовершеннолетнего ребенка не нашли, а их поиски продолжаются.
Три дня назад в Турции произошло крупнейшее с 1939 года землетрясение. По последним данным количество погибших уже достигло 12,4 тыс. человек. В Турции, по данным белорусского посольства в этой стране, 53 гражданина республики проживают и состоят на консульском учете в тех районах, где произошло землетрясение. После случившегося пять человек не вышли на связь с посольством, а позже удалось установить местонахождение одной белоруски — она госпитализирована в больницу города Антакья.