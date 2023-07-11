Эрдоган открыл для Швеции окно в НАТО, а для Турции потребовал открыть окно в Евросоюз

Президент Турции согласился поддержать заявку Швеции о вступлении в НАТО и даже пообещал направить заявку Стокгольма для ратификации в парламент Турции и лично проследить за ее прохождением.

«Это исторический день», — сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции.

Но Эрдоган не был бы Эрдоганом, если бы не потребовал в обмен на свое согласие что-то для Турции. Накануне встречи со Столтенбергом и премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном турецкий президент заявил следующее: «Я обращаюсь к тем странам, которые заставляют Турцию уже более 50 лет ждать перед дверью в Евросоюз. Сначала откройте путь для Турции в ЕС, а затем мы откроем путь для Швеции в НАТО, как уже сделали для Финляндии».

То есть предложил своеобразный обмен: Турция открывает шведам окно в НАТО, а взамен ей открывают дверь в Евросоюз. Предложение (или ультиматум) Эрдогана аналитики уже метко окрестили «обменом форточки на дверь».