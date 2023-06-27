Электромонтер под Жлобином выращивает ананасы, папайю, бананы и много чего еще

Изобилие солнца дает возможность выращивать в Беларуси арбузы, дыни, сахарную кукурузу, спаржу, зеленый горошек и даже ананасы. Уже есть и такие случаи.

О садоводе из-под Жлобина, который выращивает на даче ананасы и не только их рассказал телеканал СТВ.

— Кофе только отцвел, недавно плоды висели. Увеличивается в размерах апельсин. Кафрский лайм. Мандарин «Сатсума Миагава». Это авокадо, пока не плодоносит, но, думаю, должно, — проводит Виталий Веремейчиков экскурсию по своей теплице.

И это лишь малая часть фруктов, которые удается выращивать жлобинскому садоводу в белорусских широтах. Здесь несколько десятков экзотических эксклюзивов. Питахая, муррайя, кофейное дерево, кумкват и не только. Первым экспонатом этой коллекции стал ананас.

Виталий Веремейчиков:

— Как-то увидел, что укореняют его. Точно так же приобрел ананас. За несколько раз укоренилось. С первого раза не получилось. Где-то раза с третьего укоренилось успешно. Вырастил на окошке.

По опыту Виталия ананас растет два года, а на третий зацветает. Еще три месяца придется ждать, чтобы плод созрел. Кстати, несколько недель назад Виталий срезал очередной спелый фрукт.

— 1,391 кг. Он больше, чем все, которые мы выращивали. Ананас спелый. Цвет. Разрезал – запах пошел очень вкусный. В магазине такой не купишь. Ананасы, которые к нам привозят (если вы путешествуете где-то, то можете попробовать спелый плод), технической зрелости, плоды все зеленые, кислые, — рассказывает он.

Именно потому Виталий и решил: диковинным фруктам на даче быть!

Необычное увлечение у Виталия появилось шесть лет назад. Тогда электромонтер проводил свои первые растениеводческие эксперименты на собственном подоконнике. Но когда экзотике там стало тесно, пришлось на даче возвести теплицу – 40 квадратов. Надо сказать, что, несмотря на наш белорусский климат, экзотика здесь чувствует себя комфортно.

Первым новоселом в теплице Виталия стал лимон Пандероза. Это гибрид лимона, цитрона и грейпфрута. Его основное отличие от других цитрусовых – большой размер. Вес плода может достигать до килограмма.

А рекордсмен по плодовитости в оранжерее Виталия – банан. В зрелом виде общая связка весит около 30 килограммов, а в ней порядка трех сотен плодов.

Еще один плодовитый фрукт – папайя. В прошлый сезон три плода весили полтора килограмма. В этом их ожидается пять.

В саду у фермера растут абрикосы и персики, есть, конечно, в его огороде и привычные для белорусов овощи. Но все же любовь к экзотике побеждает. Виталий не планирует останавливаться: в планах пополнить свою коллекцию диковинным цитрусовым под названием Рука Будды.