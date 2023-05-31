Экспорт белорусского хлеба за год значительно вырос

Экспорт белорусского хлеба за 2022 год вырос на 40%.

Об этом, со ссылкой на информацию Минсельхозпрода, сообщает агентство БелТА.

«Белорусский хлеб поставляется в 15 стран мира. Более 90% продукции идет в Российскую Федерацию, поскольку у нас одинаковые вкусовые предпочтения. Кроме того, хлеб экспортируется в страны СНГ — Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан и Армению, а также в Германию, Литву, Латвию и США», — подчеркнула замначальника главного управления перерабатывающей промышленности Минсельхозпрода Ирина Баранцевич.

Она добавила, что «сейчас мы активно развиваем технологии по увеличению срока годности хлеба. Думаю, это должно оказать влияние на еще большее расширение географии поставок».

При этом, как отметила представитель ведомства, в самой Беларуси спрос на хлеб и мучные изделия ежегодно падает примерно на 1-2%. По оценке Баранцевич, в первую очередь это связано с изменением структуры питания граждан.