Эксперты назвали сорта рыбы, частое употребление которой опасно

Польза рыбы безусловна. Продукт богат омега-3 ненасыщенными жирными кислотами, которые снижают развитие сердечно-сосудистых заболеваний. В рыбе много необходимых организму минералов, среди которых – фосфор, железо, кальций, магний, натрий.

Однако есть виды рыбы, которые часто употреблять не рекомендуется. Причина – содержащаяся в продукте ртуть. Больше всего этого тяжелого металла содержится в рыбе, находящейся в конце пищевой цепочки в морях и океанах, пояснила изданию Onet Фелиция Ву, профессор питания, безопасности пищевых продуктов и токсикологии Мичиганского государственного университета.

Первые среди рекордсменов по содержанию ртути – акулы. Но мясо этих подводных хищников – нечастый гость на нашем столе. А вот другую рыбу – тунец – мы употребляем в пищу гораздо чаще. Эксперт рекомендует ограничить количество тунца в рационе, особенно это касается детей и беременных женщин.

В числе других видов рыбы, содержащей ртуть, – рыба-меч, марлин, королевская макрель.