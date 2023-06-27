Эксперт ООН заявила о жестоком обращении с заключенными на военной базе США в Гуантанамо

Эксперт ООН впервые посетила тюрьму на военной базе США в Гуантанамо на Кубе. Визит, который она назвала «историческим», охватывал три вопроса – права пострадавших в результате сентябрьских терактов в США в 2001 году, а также права заключенных – нынешних и бывших. Специальный докладчик ООН по правам человека в контексте борьбы с терроризмом Фионнуала Ни-Аолаин отчиталась в понедельник о своей поездке.

Она высоко оценила готовность Соединенных Штатов к «решению сложнейших вопросов в сфере прав человека», а также возможности, которые были ей предоставлены во время поездки, и конструктивный диалог как на базе в Гуантанамо, так и в США.

«Систематический произвол»

Власти США предоставили Фионнуале Ни-Аолаин доступ ко всем заключенным в Гуантанамо, встреч с которыми она запросила. Она отметила существенное улучшение условий их жизни, однако выразила «серьезную обеспокоенность по поводу продолжающегося содержания под стражей 30 человек и систематического произвола, c которым они сталкиваются в повседневной жизни». Эксперт считает, что «применение пыток – это предательство памяти жертв сентябрьских терактов и прав тех, кто выжил». «Правительство США обязано срочно обеспечить юридическое решение этой проблемы, извиниться и предоставить гарантии неповторения таких действий в будущем», – Фионнуала Ни-Аолаин.

По ее словам, каждый заключенный, с которым она встречалась, испытывает постоянные страдания из-за бытовавшей практики пыток и произвольных задержаний. «Грань между прошлым и настоящим для этих людей исключительно тонка, – считает эксперт, – и пытки, пережитые в прошлом, продолжают оказывать на них воздействие, поскольку они так и не получили услуг по реабилитации после перенесенных страданий».

Постоянное наблюдение

Спецдокладчик также отмечает, что содержание под стражей на базе в Гуантанамо предполагает постоянное наблюдение, принудительный вывод из камер, неправомерное использование средств усмирения и другие произвольные, не соответствующие правам человека процедуры. Заключенные также не имеют возможности в достаточном объеме общаться с родными.

Кроме того, у эксперта остались сомнения относительно системы медицинского обслуживания арестантов и их доступа к справедливому судебному разбирательству. «Совокупность этих практик и бездействия имеет кумулятивные, усугубляющиеся последствия для достоинства и основных прав заключенных и равносильна продолжающемуся жестокому, бесчеловечному и унижающему достоинство обращению, – заключила она. – Приоритетом остается полное закрытие этого объекта».

Права переселенцев также нарушаются

Кроме того, Специальный докладчик встретилась в США с репатриированными и переселенными заключенными и их семьями. Она указала на серьезные недостатки в обеспечении условий для их достойной жизни, в том числе проблемы с доступом к медицинскому обслуживанию, образованию и жилью, а также воссоединением семьи и свободой передвижения. Она пришла к выводу, что подобное положение дел противоречит обязательствам США по международному праву.

Ответственность за нарушение норм международного права

Эксперт призвала правительство Соединенных Штатов привлечь к ответственности всех виновных в нарушении норм международного права, а также поддержать жертв борьбы с терроризмом и жертв терроризма. Она подчеркнула, что существование тюрьмы Гуантанамо продолжает практику вседозволенности, дискриминации и нарушений прав человека.

Независимых экспертов назначает Совет по правам человека. Они не являются сотрудниками ООН и не получают зарплату за свою работу.