Экс-руководитель «Шахтера» признал вину 

В суде Московского района Минска начался процесс над главным фигурантом дела об очередной волне «договорняков» в футболе.

Экс-руководитель ФК «Шахтер» Владимир Нидергаус обвиняется по ч. 1 ст. 253 УК РБ — «подкуп участников и организаторов спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов».

Санкция этой статьи гласит: «…наказываются штрафом, или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок».

Выслушав государственное обвинение, Нидергаус полностью признал свою вину, обязался выплатить штраф, а в качестве гарантии этого заявил о готовности внести средства на депозитный счет Минского городского суда.