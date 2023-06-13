Экологический апокалипсис: в Кувейте горит 50 миллионов автомобильных шин

Пожар уже виден из космоса.

В Кувейте горит свалка с около 50 миллионов автомобильных шин. Пожар на свалке продолжается уже почти неделю, огонь прошел более 25 тысяч квадратных метров. Очевидно, что в атмосферу были выброшены тонны токсичных канцерогенных химикатов бензола, ксилола, этилена и ацетона.

Свалке автошин в Кувейте около 30 лет, и шины туда свозятся со всего мира. Кстати, и пожары там происходят с завидной регулярностью — предыдущее крупное возгорание фиксировалось в 2012 году. Тогда огонь не могли потушить больше месяца.