Экипаж самолета принял подгузник за бомбу и совершил экстренную посадку

Самолет авиакомпании Copa Airlines экстренно приземлился после того, как экипаж обнаружил на борту подозрительный предмет. Эта нештатная ситуация произошла во время рейса из Панамы во Флориду, США. Через полчаса после взлета, самолет вернулся в аэропорт.

По данным издания NZ Herald, в одном из туалетов был обнаружен предмет, напоминающий взрывчатку ручной работы. В результате, все 144 пассажира были эвакуированы, и специалисты по обнаружению взрывчатых веществ провели обыск воздушного судна. Позднее выяснилось, что «подозрительный» предмет оказался использованным подгузником для взрослых.

После проведения обыска, пассажирам разрешили вернуться на борт, и рейс во Флориду завершился с пятичасовой задержкой по расписанию. Идентичность владельца подгузника так и не была установлена.

Это событие напоминает инциденты, когда сообщения о подозрительных предметах на борту самолетов вызывают панику и необходимость экстренных мер, которые в конечном итоге оказываются ложными тревогами.