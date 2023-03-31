Эхо сенсации. Армения начала процесс ратификации Римского статута и должна будет задержать у себя Владимира Путина

Армения начала процесс ратификации Римского статута, на основе которого работает Международный уголовный суд в Гааге, выдавший ордер на арест российского диктатора Владимира Путина. Об этом сообщило армянское издание Armenpress.

Глава Конституционного суда Армении Арман Диланян сообщил, что Римский статут соответствует Конституции страны.

Ратификация статута будет означать, что власти Армении обязуются задержать Путина на своей территории, если он посетит страну.

Издание отмечает, что еще в 2022 году армянское правительство обратилось в Конституционный суд с вопросом, «поскольку увидело возможность таким образом привлечь Азербайджан к ответственности».

Напомним, что 17 марта 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой за депортацию детей из Украины. Выданный в Гааге ордер – пожизненный, но суд может его и отозвать. Государство, ратифицировавшее Римский статут, должно задержать Путина и Львову-Белову, как только они появятся на их территории.

Как известно, суверенные государства сами определяют, какие документы подписывать, в какие союзы вступать, к каким структурам присоединяться. Но Москва суверенитет постсоветских стран видит по-своему. Как сообщает ТАСС, «в Москве считают абсолютно неприемлемыми планы официального Еревана по присоединению к Римскому статуту Международного уголовного суда на фоне недавних незаконных и юридически ничтожных «ордеров» МУС в отношении российского руководства». По крайней мере, об этом заявил неназванный источник главного информационного агентства России. Он также уточнил, что Москва предупредила Ереван о крайне негативных последствиях подобного решения.

На этом фоне показательно, что еще одно государство-союзник Российской Федерации по ОДКБ должно будет задержать Владимира Путина, если он появится на его территории. Это Таджикистан, который ратифицировал Римский статут в апреле 2021 года.

В целом после выданного ордера Владимиру Путину въезд закрыт не только во все страны ЕС, но и в Венесуэлу, Бразилию, ЮАР, многие страны Южной Америки…

Сергей ПРАВДИН.