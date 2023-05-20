Яков Милатович вступил в должность президента Черногории

Победивший на состоявшихся в Черногории 2 апреля выборах президента Яков Милатович сегодня был приведен к присяге и вступил в должность главы государства.

«Когда мы смотрим на нынешний глобальный контекст, который в значительной степени сейчас определяется нападением России на Украину, не должно быть и не будет никакого отклонения от наших стратегических целей, определяющих Черногорию как часть евроатлантической семьи», — заявил Милатович в своей инаугурационной речи.

Он подчеркнул, что приоритетом всех приоритетов является ускорение пути Черногории к полноправному членству в Евросоюзе.

«Я начинаю свой пятилетний президентский срок с большим желанием внести полноценный вклад в дальнейшее демократическое развитие страны, ее институциональную стабилизацию и экономический прогресс. В рамках полномочий, данных мне конституцией и законом, я буду стремиться быть фактором примирения и единства на благо каждого гражданина и общества в целом, но в то же время буду и корректирующим фактором, направляющим общественные процессы в сторону дальнейшей демократизации государства», — отметил Милатович.

Новый президент подчеркнул, что «не будет делить граждан на тех, кто голосовал за него на прошедших выборах, и тех, кто тогда думал иначе».

Поздравить нового главу государства на торжественную церемонию прибыли экс-президент Мило Джуканович, уступивший 2 апреля на выборах, президент Сербии Александар Вучич, президент Хорватии Зоран Миланович, помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэль Эскобар, а также большое число официальных лиц и послов.

Инаугурация Милатовича состоялась в современной столице республики Подгорице, а не в ее исторической столице Цетине, что вызвало бурную реакцию СМИ, поскольку это является отступлением от традиции.