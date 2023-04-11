Яйца, ягненок и заяц – самые популярные пасхальные традиции в Германии

Пасхальный кролик, охота за пасхальными яйцами и пасхальный ягненок – это, пожалуй, самые известные традиции в Германии. Откуда они взялись?

Крашеные и расписные яйца были неотъемлемой частью Пасхи на протяжении веков. В христианстве яйцо считается символом воскресения Иисуса Христа. Открытие скорлупы сравнивается с открытием пустой гробницы в пасхальное утро. Сегодня поиск красочно оформленных яиц особенно популярен среди детей, без этого трудно представить себе праздник.

Точное значение кролика, приносящего яйца, неизвестно. Для ранних христиан в Византии заяц был символом Иисуса. По другим толкованиям, заяц олицетворял воскресение. Во второй половине XVII века сложился обычай, согласно которому пасхальный кролик кладет яйца и прячет их в садах, где их в пасхальное воскресенье собирают дети.

Пасхальный ягненок – символ жертвенной смерти Иисуса – произошел от еврейского ритуала заклания агнца на Пасху в память о Боге. Иоанн Креститель, указывая на Иисуса, говорит: «Вот Агнец Божий, Который берет на Себя грехи мира». Сегодня мясо ягненка считается традиционной пасхальной едой.

Но это не всё…

С точки зрения церкви, огонь символизирует радость от воскресения Иисуса, «света мира». Даже в языческие времена считалось, что пламя несет обновляющую силу. Предполагалось, что горящее дерево прогоняет зиму и защищает семена от злых духов. В некоторых местах вместе с дровами сжигали куклу ведьмы. На освященных пасхальных кострах зажигают пасхальную свечу как свет Христа и несут ее в еще темную церковь.

В Пепельную среду лица людей традиционно мажут золой. В зависимости от местных обычаев, пепел либо рассыпают на голове в форме креста, либо рисуют крест на лбу. В прежние времена это считалось спасительным актом, поскольку пеплу приписывалась особая сила. Фермеры следили за тем, чтобы пепел от пасхального костра летел на их поля и луга. В этом случае трава и зерно будут особенно обильными.

В пасхальное утро в Германии можно увидеть, как люди черпают воду из проточного водоема или смачивают ею лицо. Этот обычай восходит к дохристианским временам. Считается, что пасхальная вода гарантирует вечную молодость и красоту, исцеляет болезни и защищает от несчастий.

Есть также региональные обычаи и традиции.

Osterreiten: в Верхней Лужице (Саксония) празднично одетые мужчины во фраках и шляпах проезжают по сельской местности, чтобы провозгласить весть о воскресении Иисуса Христа. Лужицкие сербы-католики едут на лошадях, украшенных бантами и цветами, в соседние приходы. По дороге они молятся и поют песни на сербском языке.

Steckenpferd–Reiten: в Дингельштадте (Тюрингия) в пасхальный понедельник первоклассники скачут вокруг церкви на украшенных лошадках на палочке и взамен получают сладости.

Kohlenschlagen: в некоторых местах на севере Тюрингии мужчины в этот день совершают так называемую «Ostergolf» прогулку по полям, во время которой они с помощью палки («вереск») ударяют по деревянным мячам («угли»).

Кстати, в отличие от нас немецкие лютеранская и католическая Пасхи (Ostern) это праздник государственного значения на который приходится не один, а целых два выходных дня. Причём выходными всегда получаются пятница и понедельник, что превращает пасхальный уикэнд в небольшие каникулы.