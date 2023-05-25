Ядерные боеголовки в Беларуси все реальнее: Хренин и Шойгу подписали документы о порядке хранения нестратегического ядерного оружия

В Минске состоялась двусторонняя встреча министра обороны Беларуси Виктора Хренина и министра обороны России Сергея Шойгу.

Сообщается, что главы военных ведомств Беларуси и России обсудили военно-политическую обстановку и вопросы военно-технического сотрудничества. На встрече также были подписаны документы, которые определяют порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на территории Беларуси.

“Россия не передает Республике Беларусь ядерное оружие: контроль над ним и решение о применении остается за российской стороной”, – сказал Сергей Шойгу.

Напомним, что буквально неделю назад представитель Беларуси в ООН Валентин Рыбаков убеждал, что практических мер по размещению российского тактического ядерного оружия в Беларуси не предпринмалось.

«Это объявление о размещении тактического ядерного оружия в Республике Беларусь — прежде всего это просто заявление. Ничего в практическом смысле не было сделано в этом отношении. Во-вторых, это суверенное решение любого государства — защищать себя от любых угроз и вызовов, с которыми страна сталкивается», — сказал Рыбаков.

Но теперь ситуация точно не выглядит как «просто заявления».