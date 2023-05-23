«Я вам никогда не прощу»: Лукашенко устроил разнос из-за состояния системы здравоохранения

23 мая с участием Александра Лукашенко прошло совещание по актуальным вопросам здравоохранения. Ранее по его поручению была создана независимая рабочая группа, куда вошли не чиновники, а именно специалисты в сфере медицины. Но, как выяснилось, этих проверяющих проверяли другие проверяющие.

«На столе у меня материалы с подробными отчетами экспертной группы и контролирующих органов, — сказал Александр Лукашенко, которого цитирует БЕЛТА. — Вы не думайте, что я поручил этой группе — и все. У нас есть железобетонные законы, которые должны соблюдаться. И за единообразным и точным соблюдением законов в Беларуси осуществляет контроль прокуратура. У нас есть мощный контролирующий орган — не только от власти, но и от народа — Комитет государственного контроля. И они не по следам прошли, а параллельно посмотрели на ситуацию в здравоохранении. И доложили».

По его словам, реагируя на это, правительство прислало ему отписку за подписью премьер-министра и вице-премьера. «Но это мы с ним отдельно будем разбираться. Наверное, забыли, где работают. Это характерно становится для правительства по всем практически направлениям. Отписки мне не нужны. Это касается правительства и губернаторов, центральных органов власти», — пригрозил Лукашенко.

«И вы знаете, перелопатив эти материалы не единожды, что меня больше всего удивило? То, что до сих пор есть вопиющие проблемы бардака в больницах, поликлиниках, ФАПах: стены и потолки разрушаются, двери покосились, элементарные санитарные правила не соблюдаются. Слушайте, любое учреждение здравоохранения должно быть образцом санитарии. Причем такое случается даже в педиатрических отделениях. Послушайте, но там же дети! » — сказал Александр Лукашенко.

Особый акцент был сделан на доступность и качество медицинской помощи на селе. «Я вам никогда за село не прощу. Никогда! Запомните это. Прежде всего губернаторы. Я с вас шкуру сорву, но вы наведете там порядок!» – заявил он.

Напомним, что в Беларуси уже не первый год наблюдается дефицит медицинских кадров. Так, на 23 мая в Республиканском банке вакансий по запросу «врач» появляется 6636 предложений.