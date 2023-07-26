«Я обожаю Месси»: Азаренко сделала селфи с легендой футбола

Азаренко в числе мировых звезд пришла на стадион в Майами, чтобы посмотреть на живую легенду футбола Лионеля Месси.

Победительница двух турниров Большого шлема белоруска Виктория Азаренко опубликовала в соцсетях фотографию с матча «Интер Майами» на фоне форварда команды Лионеля Месси.

«Интер Майами» во вторник разгромил клуб «Атланта Юнайтед» со счетом 4:0 в матче группового этапа турнира Leagues Cup. Семикратный обладатель «Золотого мяча» Месси забил два мяча и отдал голевую передачу.

— Мое селфи с Лионелем Месси. Наверное, я бы заплакала, если бы оказалась ближе, — написала Азаренко.

Кстати, это не первый раз, когда Виктория делает подобное селфи с Месси.

«Увидеть Месси в матче за Аргентину было мечтой моей жизни», — подписала Азаренко аналогичную фотографию в минувшем году с матча сборных Аргентины и Саудовской Аравии на чемпионате мира по футболу в Катаре .

«Я обожаю Месси. По-моему, он один из величайших игроков в истории. И он такой маленький, такой милый», – приводил тогда слова теннисистки официальный сайт «Уимблдона».