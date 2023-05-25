Известный репетитор Евгений Ливянт приговорен к трем годам «домашней химии»

Cуд Московского района Минска огласил обвинительный приговор по уголовному делу в отношении известного белорусского педагога, руководителя репетиторского центра «100 баллов» Евгения Ливянта.

Согласно приговору суда Евгению Ливянту, его дочери Анне Ливянт, его зятю Никите Дрозду (каждому) назначено наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок 3 года.

Жена Юлия Ливянт, дочь Галина Ливянт и коллега по репетиторскому центру «100 баллов» Алексей Иванов приговорены к 2 годам и 6 месяцам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Александра Вильчицкая – к полутора годам «домашней химии».

Суд постановил изменить меру пресечения Ливянту, его жене, дочери, Дрозду, Иванову в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу на подписку о невыезде и надлежащем поведении, освободив их из-под стражи в зале суда немедленно.

При этом суд решил оставить прежней меру пресечения Галине Ливянт – в виде залога – до вступления приговора в законную силу, а по вступлении приговора в законную силу – отменить.

Также суд постановил оставить прежней меру пресечения Вильчицкой в виде личного поручительства до вступления приговора в законную силу, а по вступлении приговора в законную силу отменить.

Они признаны виновными в активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта, предприятий.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном порядке.