Израильский город Пардес-Хана-Каркур столкнулся с напряженной обстановкой и мобилизацией на фоне вторжения ХАМАС

На фоне вторжения группировки ХАМАС на территорию Израиля, город Пардес-Хана-Каркур, расположенный на юге Хайфского округа и в 130 километрах от сектора Газа, оказался в центре напряженной обстановки. Местный житель, белорус Евгений, поделился информацией о текущей ситуации.

Власти города активизировали меры предосторожности, приводя в готовность бомбоубежища, которых в городе множество. Люди аккуратно выносят свои личные вещи из убежищ, чтобы быть готовыми к возможным обострениям в стране.

Следствием вторжения ХАМАС стал массовый призыв молодых мужчин в армию. Это касается также и работников завода по производству стройматериалов, среди которых есть добровольцы.

За последние двое суток более 300 тысяч человек были призваны по всей стране, а израильская военная техника была переброшена к границе с Газой. Американские войска также разместились в Средиземном море.

Детские школы и сады в Пардес-Хана-Каркуре временно закрыты, но предприятия продолжают функционировать в штатном режиме. Местные власти призывают жителей сохранять спокойствие и предоставляют информацию о правилах поведения в случае возможных нападений.

Жители города остаются на местах, несмотря на задержки в авиарейсах и непростую обстановку. Все надеются на скорое улучшение ситуации.

Евгений подчеркивает, что местные жители рассматривают произошедшее как «подозрительную ситуацию» и выражают недоумение по поводу вторжения ХАМАС на территорию Израиля, учитывая наличие минных полей и спутниковых систем на границе с Газой.