Израильская армия успешно ликвидировала тысячи боевиков ХАМАС в ходе конфликта

С начала обострения конфликта между Израилем и Палестиной, израильская армия (ЦАХАЛ) добилась значительных успехов в ликвидации членов боевой группировки ХАМАС. Отчеты, полученные из источников в израильских спецслужбах и опубликованные The Washington Post, свидетельствуют о ликвидации порядка 5 тысяч боевиков за время продолжающегося конфликта, который начался 7 октября.

Газета отмечает, что несмотря на значительные потери, большая часть ХАМАС остается нетронутой, имея в своем боевом блоке примерно 30 тысяч военных. Трудности точного подсчета числа ликвидированных связаны с тем, что многие столкновения происходили в подземных туннелях Газы. Армия Израиля в значительной степени опирается на перехват данных ХАМАС, но не исключается возможность, что группировка восполнит свои потери новобранцами.

Операция израильской армии на севере сектора Газа продолжается, и военные планируют захватить опорные пункты группировки в анклаве. Окончание операции ожидается после достижения конкретных целей, что требует времени.

Обострение конфликта, начавшееся 7 октября, все еще продолжается, несмотря на временные перемирия. Стороны прекратили боевые действия на несколько дней по соглашению, достигнутому при посредничестве Катара, но после истечения срока перемирия, военные столкновения возобновились.