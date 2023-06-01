Израилю грозит острая нехватка врачей

В ближайшее время Израиль может столкнуться с острой нехваткой врачей и среднего медицинского персонала в системе здравоохранения. Таковы выводы обнародованного в четверг, 1 июня, отчета Организации экономического сотрудничества и развития (OECD).

По оценкам специалистов, главные причины негативных изменений — старение и выход на пенсию квалифицированных работников, увольнения, недостаточное число новых врачей, увеличение продолжительности жизни и, как следствие, пожилого населения. Однако одна из главных — отсутствие перспективного планирования, пишут «Вести. Израиль по-русски».

В отчете, в частности, сказано, что в Израиле на 10% меньше врачей на 1000 человек населения по сравнению со средним показателем развитых стран. В то время как в Израиле на 1000 жителей приходится 3,3 врача, средний показатель по OECD — 3,7.

«В перспективе старение населения потребует увеличения числа врачей, чтобы удовлетворить растущие потребности в оказании медицинской помощи», — сказано в документе.

Составители документа обратили особое внимание на высокий средний возраст израильских врачей, что считается фактором сокращения числа докторов в связи с выходом на пенсию.

В отчете так описана ситуация: «Медицинский персонал в Израиле стареет, половина всех лицензированных врачей в стране в 2020 году были старше 55 лет. Для сравнения: в 2000 году этот показатель составлял примерно 30%. Таким образом Израиль занимает предпоследнее место в рейтинге стран OECD, за ним следует лишь Италия. Это указывает на необходимость активной подготовки новых врачей для замены тех, кто выйдет на пенсию в ближайшие годы».

Аналогичные выводы были недавно опубликованы в отчете Минфина. Согласно выводам специалистов, около четверти всех врачей, работающих в больницах, вскоре достигнут пенсионного возраста (мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет).

К примеру, 61% оториноларингологов — люди предпенсионного возраста, а также 49% анестезиологов, 48% торакальных хирургов, 46% онкологов и 38% гериатров.

Особое внимание в отчете OECD уделено отсутствию четкого кадрового планирования в системе здравоохранения.