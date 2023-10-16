Израиль продолжает удары по Сектору Газа: Уничтожены десятки военных пунктов

Израиль продолжает активно наносить удары по сектору Газа, и в результате уже уничтожено десятки военных командных пунктов и минометных постов. Эту информацию распространило в официальном Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), сопровождая ее видеозаписями ударов по позициям ХАМАС.

По данным сообщения из оборонного ведомства: «За последние несколько часов были уничтожены десятки военных командных пунктов и минометных постов. Кроме того, был нанесен удар по оперативному командному центру Али Кади, одного из командиров спецназа ХАМАС «Нухба», убитого несколько дней назад».

Ранее пресс-секретарь ЦАХАЛ в отставке, Джонатан Конрикус, отметил, что израильские вооруженные силы используют самое легкое и точное оружие для ударов по целям в секторе Газа. Это свидетельствует о намерении Израиля продолжать активные операции на этой территории.