Израиль предупредил об ударе по Ирану, если…

Израиль нанесет удар по Ирану в случае, если он будет обогащать уран до уровня в 90%, сообщили израильские СМИ со ссылкой на высокопоставленного представителя еврейского государства.

«Ирану хорошо известно, что если ему удастся довести уровень обогащения урана до 90%, его ждет удар со стороны Израиля», — сказал израильский представитель.

Израильские СМИ отмечают, что это заявление стало реакцией на сообщения о возможности достижения между Тегераном и Западом договоренности по иранской ядерной программе.

«США, равно как и другие западные страны, хорошо осведомлены, что обогащенный до необходимого для производства ядерной бомбы уровня в 90% уран — это «красная черта для Израиля», — сказал израильский представитель.

Израильские СМИ также отмечают, что на фоне слухов о непрямых переговорах между Тегераном и Вашингтоном при посредничестве Омана премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил, что «никакое соглашение с Ираном не будет обязательным для Израиля, который сделает все, чтобы защитить себя».