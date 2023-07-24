Израиль на грани гражданской войны?

Полиция Израиля стягивает водометы к зданию парламента в Иерусалиме в преддверии голосования по судебной реформе, вызвавшей самые массовые и длительные в истории страны протесты.

Президент страны Ицхак Герцог, проведший всю минувшую ночь в переговорах с представителями правящей коалиции и оппозиции, заявил, что Израиль находится в режиме чрезвычайной ситуации.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, перенесший накануне операцию на сердце, все же прибыл в здание Кнессета, по некоторым данным, с кардиостимулятором.

Цель предлагаемой судебной реформы – ограничить полномочия Верховного суда, который в Израиле ввиду отсутствия Конституции выполняет функции сдерживания исполнительной и законодательной власти. Предлагаемые поправки подразумевали, что любое вето Верховного суда может быть преодолено простым парламентским большинством в 61 голос. Другими словами, правящая коалиция, которая как раз и располагает большинством кресел в Кнессете, могла бы всегда обходить запреты судебной власти и беспрепятственно принимать или отменять любые законы.

С февраля по апрель этого года миллионы израильтян выходили на улицы городов, возражая против предложенной правительством судебной реформы. Они убеждены, что власти стремятся сломать систему сдержек и противовесов и превратить страну в диктатуру.

Сторонники реформы считают, что в руках Верховного суда в последние годы сконцентрировалась абсолютная власть, и избранное народом правительство не может эффективно работать, так как вынуждено постоянно преодолевать сопротивление со стороны судей.

29 июня Биньямин Нетаньяху дал интервью американскому The Wall Street Journal, в котором неожиданно заявил, что спорный пункт о судебной реформе будет исключен из конечного варианта законопроекта, который включает ряд других изменений. Это вызвало бурю возмущения в рядах его коалиционного правительства. Неожиданный отказ Нетаньяху от ранее согласованных планов партнеры по коалиции назвали предательством и весь последний месяц оказывали на него давление.

Собравшиеся у здания Кнессета протестующие не знают, как пройдет сегодняшнее голосование, кому в конечном итоге он решит уступить – противникам реформы или партиям, от которых зависит судьба его правительства.