Изменились правила регистрации домашних животных: теперь не в ЖЭУ

Полномочия по регистрации собак и кошек в Минске переданы службам «одно окно» администраций районов, сообщает «Минск-Новости».

Нововведение связано с принятием указа от 06.09.2022 г. № 311, которым внесены изменения в пункт 17.7 Перечня административных процедур, касающегося регистрации животных. Если раньше этим занимались организации, осуществляющие эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющие жилищно-коммунальные услуги, сельские, поселковые исполнительные комитеты, то теперь уполномоченным органом выступают районный, городской исполком, местная администрация района в городе. Изменения вступили в силу с 11 марта 2023 г.

Сам порядок регистрации остался прежним. Так, гражданину надлежит обратиться в службу «одно окно» с заявлением, паспортом или иным документом, удостоверяющим личность (питомца приводить не надо). По завершении процедуры оформления владельцу выдадут удостоверение и жетон, который нужно будет прикрепить на ошейник хвостатого друга. Также заявитель должен расписаться в том, что ознакомлен с правилами содержания домашних животных, санитарными и ветеринарными требованиями.

Сведения о регистрации передаются в расчетно-справочный центр для начисления налога за владение собаками — эта статья расходов включается в жировку (за кошек оплата не предусмотрена) – и в ЖЭУ (жилищные службы контролируют соблюдение требований законодательства в части содержания животных в многоквартирных домах).

Для снятия учета домашнего животного в случае его смерти, пропажи, дарения также следует обращаться в администрацию района.

Напомним, собаки, кошки подлежат регистрации в течение трех дней со дня приобретения; щенки и котята – в возрасте от 3 до 3,5 месяца. При этом регистрация собак потенциально опасных пород производится только при наличии у владельца справки о прохождении обучения на курсах по разведению, содержанию и уходу за питомцем.

Разрешается завести не более двух животных в квартире, а если в ней проживает несколько собственников или нанимателей – не более одного питомца на семью при согласии всех совершеннолетних граждан, которые живут в квартире. Это предусмотрено Правилами содержания домашних собак, кошек, а также отлова безнадзорных животных в населенных пунктах Республики Беларусь.

Для сведения

На 1 января 2023 г. в столичных ЖЭУ было зарегистрировано 10 188 собак и 471 кошка.