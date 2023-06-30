Изменения в законы о предпринимательстве отложили на осень

Законопроект «Об изменении законов по вопросам предпринимательской деятельности», который предполагает утверждение нового перечня видов деятельности, разрешенных для ИП, отложен на осеннюю сессию Палаты представителей. Об этом сообщает Officelife со ссылкой на депутата Анатолия Насеню.

Правительство хотело, чтобы депутаты рассмотрели его до конца июня, но к проекту поступило много предложений от госорганов. В результате его не успели подготовить ко второму чтению в рамках весенней сессии Палаты представителей, которая завершилась сегодня.

При этом Анатолий Насеня полагает, что даже если проект будет принят быстро, то закон и новый список видов деятельности, разрешенных для индивидуальных предпринимателей, будет применяться не ранее 1 января 2024 года.