Изменения в законопроекте о единой госсистеме учета правонарушений

На заседании Совета Республики седьмого созыва 9 октября были одобрены изменения в законопроекте «Об изменении Закона Республики Беларусь ‘О единой государственной системе регистрации и учета правонарушений'». Министр внутренних дел Иван Кубраков представил новации, которые были внесены в этот законопроект.

Изменения в законопроекте направлены на приведение его в соответствие с другими законодательными актами и учетом правоприменительной практики. В частности, проект предусматривает дополнение перечня сведений, подлежащих регистрации и учету в едином государственном банке данных о правонарушениях, информацией о постановлениях суда кассационной инстанции.

Также проект закона устанавливает право субъектов гражданского общества, участвующих в выборах делегатов Всебелорусского народного собрания, запрашивать сведения о правонарушениях при реализации норм законодательства о выборах. Срок предоставления таких сведений установлен в течение трех дней со дня поступления запроса.

Для улучшения положения граждан, на которых наложены административные взыскания, проект закона определяет срок хранения сведений об административных правонарушениях после исполнения взысканий, а также условия удаления сведений из единого государственного банка данных после отмены постановления об административном правонарушении.

Проект также упрощает процедуру подачи заявления о предоставлении выписки из единого государственного банка данных о правонарушениях физическим лицам.