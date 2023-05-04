Издевались, угрожали “розочкой”, окунали в воду … И не за решеткой

Суд вынес приговор двум 15-летним приятелям, которых обвиняли в совершении особо злостного хулиганства, рассказали корреспонденту агентства «Минск-Новости» в прокуратуре Первомайского района.

В один из октябрьских дней 2022 года два друга встретились с компанией у водоканала, что в районе ул. Седых и Карбышева. Там был незнакомый им ранее длинноволосый юноша. Из диалога ребят товарищи поняли, что новый знакомый якобы причастен к пропаже парогенератора, и решили его проучить.

Длинноволосого парня, которому на тот момент было всего 13 лет, поставили на колени и потребовали извинений. Один из друзей достал складной нож и стал угрожать ему отрезать волосы, а после разбил лежавшую на асфальте стеклянную бутылку и «розочкой» замахнулся в сторону испуганного школьника.

Обидчики обсуждали, как можно его проучить. В итоге решили, что подросток должен зайти в одежде в холодную воду и окунуть в нее голову. Товарищи, желая заработать авторитет, взяли его под руки и повели к водоему. Там юноша под угрозами снял кроссовки и, как того требовали злоумышленники, зашел в воду и намочил волосы.

Проходившие мимо женщины сделали компании замечание — товарищи испугались и бросились наутек, а школьник в мокрой одежде поспешил домой. По пути парень позвонил отцу и рассказал о случившемся. После они обратились в милицию.

– Обвиняемые ранее проблем с законом не имели, обучаются в столичных школах. Вину в инкриминируемом преступлении признали частично, — прокомментировала старший помощник прокурора Первомайского района Инна Зубко, выступавшая по уголовному делу государственным обвинителем. — Суд признал их виновными в умышленных действиях, грубо нарушающих общественный порядок и выражающих явное неуважение к обществу, сопровождающихся применением насилия и угрозой его применения, совершенных группой лиц, с угрозой применения других предметов, используемых в качестве оружия для причинения телесных повреждений, при отсутствии признаков более тяжкого преступления (особо злостном хулиганстве), и на основании ч. 3 ст. 339 УК назначил наказание в виде лишения свободы на срок 3 года каждому.

В соответствии с ч. 2 ст. 77 УК применена отсрочка исполнения назначенного наказания в виде лишения свободы на срок два года каждому из обвиняемых.

Приговор не вступил в силу, может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.