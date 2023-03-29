Из-за снега пропало электричество: энергетики работают в усиленном режиме

«28-29 марта в республику пришли снегопады, сопровождающиеся сильным ветром. За прошедшие сутки оперативно восстановлено электроснабжение свыше 500 населенных пунктов в Минской, Витебской и Гомельской областях, — сообщает Белэнерго. — Основной причиной стало налипание снега на ветки деревьев и провода ЛЭП.

Сложные погодные условия в Минской и Витебской области сохраняются и 29 марта. Энергетиками предпринимаются все необходимые действия по восстановлению электроснабжения потребителей в максимально возможные короткие сроки.

Так, сегодня утром 48 бригад энергосистемы работали над восстановлением электроснабжения 74 населенных пунктов, задействована 51 единица техники».